Axios: украинская делегация планирует прибыть в Майами на этой неделе

На этой неделе делегация из Украины, возглавляемая главой Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустемом Умеровым, планирует прибыть в Майами для проведения переговоров со специальным представителем президента Соединенных Штатов Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на чиновника Белого дома и источник, знакомый с ситуацией.
«Ожидается, что позднее на этой неделе в Майами прибудет украинская делегация во главе с Рустемом Умеровым для переговоров с Уиткоффом и Кушнером», — говорится в материале.
Как сообщает портал, проведение трехсторонней встречи с участием представителей США, России и Украины в настоящее время не планируется.
Ранее, 2 декабря, президент России Владимир Путин принимал Уиткоффа и Кушнера в Кремле. Приезд представителей США в Россию был обусловлен обсуждением американского мирного плана по урегулированию ситуации на Украине. По словам Путина, американская сторона разделила представленные 27 пунктов на четыре отдельные группы для последовательного обсуждения.