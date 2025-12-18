Лукашенко объяснил, почему приветствовал приход Трампа ко власти, а еще назвал его «бульдозер»

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax объяснил, почему рад приходу президента США Дональда Трампа к власти и назвал его «бульдозер». Подробности сообщает БелТА.
Александр Лукашенко обратил внимание, что в момент предвыборной кампании в США Трамп показал себя блестяще:
— Я его назвал в предвыборной кампании «бульдозер». Он прошел по стране, как бульдозер, и победил. Я не думал, что он так оглушительно победит в США. Но он победил.
Глава государства заметил, что Трамп заслужил эту победу, подчеркнув:
— И даже Господь его пожалел. Он это признает. Поэтому, с какой стороны ни посмотри, Трамп — сильная фигура.
Лукашенко обратил внимание, что он был единственным президентом, который не только болел за Трампа в момент выдвижения кандидатуры в президенты, но и открыто говорил об этом. По его словам, за лидера США многие.
— Но вот так в открытую выступать за Трампа, как это делали здесь, в Беларуси, — нигде этого не было, — заявил президент Беларуси.