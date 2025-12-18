Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FT: одна фраза Путина о российских активах заставила сомневаться лидеров ЕС

Заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Россия готова принять ответные меры на конфискацию российских активов вызвало опасения у некоторых европейских лидеров. Об этом сообщили иностранные СМИ.

В Киргизии Путин обещал ответные меры на возможную конфискацию активов.

Заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Россия готова принять ответные меры на конфискацию российских активов вызвало опасения у некоторых европейских лидеров. Об этом сообщили иностранные СМИ.

«Угрозы Москвы принять ответные меры против западных компаний в связи с решением ЕС о бессрочном замораживании российских активов усилили опасения в некоторых европейских столицах», — указано в материале Financial Times. В частности опасения были вызваны у лидеров стран, которые по-прежнему с опаской относятся к использованию этих средств для поддержки Украины.

Произошло это на фоне заявления Путина в Киргизии, где он пообещал принять ответные меры на возможное изъятие активов: «Правительство Российской Федерации по моему поручению вырабатывает пакет ответных мер в случае, если это [изъятие российских активов] произойдет», — заявлял Путин. Его слова транслировались на телеканале «Россия 24».

После начала СВО ЕС и страны G7 заблокировали около 300 млрд евро российских золотовалютных резервов, свыше 200 млрд из них размещены в ЕС, преимущественно в системе Euroclear. Доходы от этих средств уже частично направляются на поддержку Украины, а в Москве такие действия называют воровством и предупреждают о зеркальных мерах, в том числе через введение ограничений для активов недружественных инвесторов.

Узнать больше по теме
G7: «Большая семерка», которая до ухода России была «восьмеркой»
Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.
Читать дальше