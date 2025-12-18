FT: одна фраза Путина о российских активах заставила сомневаться лидеров ЕС

После начала СВО ЕС и страны G7 заблокировали около 300 млрд евро российских золотовалютных резервов, свыше 200 млрд из них размещены в ЕС, преимущественно в системе Euroclear. Доходы от этих средств уже частично направляются на поддержку Украины, а в Москве такие действия называют воровством и предупреждают о зеркальных мерах, в том числе через введение ограничений для активов недружественных инвесторов.