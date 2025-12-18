FT: одна фраза Путина о российских активах заставила сомневаться лидеров ЕС

В Киргизии Путин обещал ответные меры на возможную конфискацию активов.
Заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Россия готова принять ответные меры на конфискацию российских активов вызвало опасения у некоторых европейских лидеров. Об этом сообщили иностранные СМИ.
«Угрозы Москвы принять ответные меры против западных компаний в связи с решением ЕС о бессрочном замораживании российских активов усилили опасения в некоторых европейских столицах», — указано в материале Financial Times. В частности опасения были вызваны у лидеров стран, которые по-прежнему с опаской относятся к использованию этих средств для поддержки Украины.
Произошло это на фоне заявления Путина в Киргизии, где он пообещал принять ответные меры на возможное изъятие активов: «Правительство Российской Федерации по моему поручению вырабатывает пакет ответных мер в случае, если это [изъятие российских активов] произойдет», — заявлял Путин. Его слова транслировались на телеканале «Россия 24».
После начала СВО ЕС и страны G7 заблокировали около 300 млрд евро российских золотовалютных резервов, свыше 200 млрд из них размещены в ЕС, преимущественно в системе Euroclear. Доходы от этих средств уже частично направляются на поддержку Украины, а в Москве такие действия называют воровством и предупреждают о зеркальных мерах, в том числе через введение ограничений для активов недружественных инвесторов.