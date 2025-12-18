Раскрыто, где именно новый полк с «Ярсами» заступил на боевое дежурство

Первый ракетный полк Татищевского соединения, оснащённый комплексами «Ярс» шахтного базирования, официально заступил на боевое дежурство в составе Ракетных войск стратегического назначения.
О вводе подразделения в строй сообщил командующий РВСН Сергей Каракаев. Событие приурочено к Дню Ракетных войск стратегического назначения и стало очередным этапом обновления стратегических сил.
Татищевское соединение имеет особое значение для РВСН. Именно с него ранее началось перевооружение на шахтные ракетные комплексы «Тополь-М», что заложило основу для последующего перехода на более современные системы.
Накануне, 17 декабря, Министерство обороны сообщало о проведении плановых мероприятий по загрузке межконтинентальных баллистических ракет комплекса «Ярс» в пусковые установки сразу в нескольких регионах страны. Работы также были приурочены к профессиональному празднику ракетчиков.
Ранее, 22 октября, в рамках тренировки стратегических ядерных сил России был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» с космодрома Плесецк. Учения подтвердили готовность комплекса к выполнению задач по предназначению.
