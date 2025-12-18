Ричмонд
Лукашенко сделал заявление про важное оборонное предприятие Беларуси

Лукашенко высказался об одном из важных оборонных предприятий Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 18 декабря, сделал заявление про важное оборонное предприятие страны «Белспецвнештехника», поздравив сотрудников и ветеранов с 30-летием со дня образования. Об этом сообщает пресс-служба президента.

— В относительно короткие исторические сроки «Белспецвнештехника» стала неотъемлемой частью оборонно-промышленного комплекса страны, мощной экспортной структурой с репутацией надежного и компетентного партнера далеко за пределами Беларуси, — заявил Александр Лукашенко в поздравлении.

По его словам, в указанном большая заслуга и тех, кто с первых дней работы предприятия закладывал его основы, а также тех, кто уже сегодня вносит значимый вклад в развитие военно-технического сотрудничества и укрепление безопасности Беларуси.

Президент убежден в том, что коллектив предприятия и далее будет эффективно и успешно решать все поставленные задачи, а его роль в продвижении белорусской продукции будет только расти.

Напомним, что второе заседание VII Всебелорусского народного собрания пройдет в Минске 18 и 19 декабря 2025: президент Александр Лукашенко обратится к народу и парламенту.

Тем временем ГАИ сказала об ограничениях движения в центре Минска 18 и 19 декабря.

Ранее Минтруда сказало, могут ли привлечь белорусов к работе в Новый год.

