Лукашенко сделал заявление про важное оборонное предприятие Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 18 декабря, сделал заявление про важное оборонное предприятие страны «Белспецвнештехника», поздравив сотрудников и ветеранов с 30-летием со дня образования. Об этом сообщает пресс-служба президента.
— В относительно короткие исторические сроки «Белспецвнештехника» стала неотъемлемой частью оборонно-промышленного комплекса страны, мощной экспортной структурой с репутацией надежного и компетентного партнера далеко за пределами Беларуси, — заявил Александр Лукашенко в поздравлении.
По его словам, в указанном большая заслуга и тех, кто с первых дней работы предприятия закладывал его основы, а также тех, кто уже сегодня вносит значимый вклад в развитие военно-технического сотрудничества и укрепление безопасности Беларуси.
Президент убежден в том, что коллектив предприятия и далее будет эффективно и успешно решать все поставленные задачи, а его роль в продвижении белорусской продукции будет только расти.
