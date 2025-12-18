Выяснилось, сколько просмотров собрал индийский мультфильм с Путиным и Моди

Анимационный ролик индийского телеканала с образами Владимира Путина и Нарендры Моди за короткое время разошёлся по соцсетям и видеоплатформам, преодолев отметку в 1,13 млн просмотров.
Видео появилось на фоне визита президента России в Индию 4−5 декабря и было приурочено к выходу интервью российского лидера телеканалу India Today. Ролик активно транслировался в эфире и быстро вышел за пределы телевизионной аудитории, вызвав оживлённое обсуждение в сети.
По сюжету анимации лидеры России и Индии едут на мотоцикле мимо нефтяных вышек и исполняют популярную индийскую песню о дружбе. В кадре появляются зенитно-ракетные комплексы С-400, поставляемые Россией Индии, что подчёркивает военно-техническое сотрудничество двух стран. В одной из сцен показаны две автозаправки с надписями «Россия» и «США». У американской колонки стоит Дональд Трамп, наблюдающий за происходящим. Моди заправляет мотоцикл у российской заправки и уезжает вместе с Путиным, оставляя американского лидера позади.
Основной объём просмотров обеспечили официальные аккаунты India Today на YouTube — более 969 тыс. Из них свыше 853 тыс. пришлись на основной канал телеканала и около 115 тыс. — на дополнительный. Ещё порядка 162 тыс. просмотров добавили перепосты на других площадках. На сторонних YouTube-каналах ролик посмотрели более 18 тыс. раз, на Rutube — свыше 33 тыс., во «ВКонтакте» — более 109 тыс. пользователей.
В итоге, по совокупным подсчётам, анимационный ролик India Today с участием лидеров России и Индии превысил 1 130 900 просмотров, став одним из самых обсуждаемых медийных эпизодов визита.
