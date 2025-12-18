Выяснилось, сколько просмотров собрал индийский мультфильм с Путиным и Моди

По сюжету анимации лидеры России и Индии едут на мотоцикле мимо нефтяных вышек и исполняют популярную индийскую песню о дружбе. В кадре появляются зенитно-ракетные комплексы С-400, поставляемые Россией Индии, что подчёркивает военно-техническое сотрудничество двух стран. В одной из сцен показаны две автозаправки с надписями «Россия» и «США». У американской колонки стоит Дональд Трамп, наблюдающий за происходящим. Моди заправляет мотоцикл у российской заправки и уезжает вместе с Путиным, оставляя американского лидера позади.