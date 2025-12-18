Дмитрий Махонин рассказал о развитии микрорайона Разгуляй в Перми

«То, что можно сохранить, будем сохранять, но большинство объектов из-за ветхости не подлежат реконструкции, — пояснил глава региона. — Посмотрите в Хохловке (музей деревянного зодчества под открытым небом — прим. ред.) есть выставка наличников (выставка “Узорочье”, функционирует до августа 2026 года — прим. ред.). Я предложил сохранить их и сделать музейную экспозицию. Мне кажется, что получилось очень красиво. Мы будем продолжать это делать».