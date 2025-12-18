Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал о развитии микрорайона Разгуляй в Перми во время встречи с главными редакторами СМИ.
Там будет реализован проект КРТ (комплексного развития территорий) и ожидается комплексное преображение. Редактор портала 59.ru поинтересовалась, не планируют ли власти оставить и реконструировать существующие старые здания, чтобы обустроить улицы и кварталы в историческом облике для прогулок жителей.
«То, что можно сохранить, будем сохранять, но большинство объектов из-за ветхости не подлежат реконструкции, — пояснил глава региона. — Посмотрите в Хохловке (музей деревянного зодчества под открытым небом — прим. ред.) есть выставка наличников (выставка “Узорочье”, функционирует до августа 2026 года — прим. ред.). Я предложил сохранить их и сделать музейную экспозицию. Мне кажется, что получилось очень красиво. Мы будем продолжать это делать».
Те здания, которые являются объектами культурного наследия будут сохранены. Будет преображаться весь центр города.
«У нас есть целая концепция, которая называется “Губернский город”, — рассказал Дмитрий Махонин. — Она включает в себя развитие прилегающих улиц: Пермской, Сибирской
В качестве примера Дмитрий Махонин привёл дворик пермского ТЮЗа. История с обустройством общественных пространств будет продолжаться. Он добавил, что в микрорайоне Разуляй планируются дома средней этажности, также будут построены социальные объекты и дорожная сеть.
Микрорайон соединят с территорией завода Шпагина, где построили здание новой художественной галереи, с долиной реки Егошихи.