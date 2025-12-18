В Кремле сформулировали обновлённую идеологическую триаду России

В статье Рапопорта объясняет, как Россия принимает решения в условиях вызовов. Он пишет, что государство должно опираться не на сиюминутные выгоды, а на глубинные основания, что делает политику «антихрупкой» — способной развиваться через испытания, а не просто восстанавливаться после них, по аналогии с концепцией Нассима Талеба. По его мнению, эта антихрупкость обеспечивается тремя проверенными историей «цивилизационными константами».
Автор выделяет три исторические константы, формирующие национальный характер: мессианство (чувство особой ответственности перед человечеством), соборность (единство и консолидация общества) и справедливость. Он отмечает, что в XIX веке они отражались в триаде Сергея Уварова «Православие. Самодержавие. Народность», а сегодня трансформировались в современную формулировку: «Суверенная страна. Традиционное общество. Социальное государство».
По его трактовке, суверенитет означает сплочение вокруг лидера и борьбу с неоколониализмом, традиционное общество — это «семья семей» с духовно-нравственными ориентирами, а социальное государство — защиту граждан в условиях мирового неравенства. Из этой триады, как пишет чиновник, должны вытекать чувства гордости, уверенности и надежды. В качестве иллюстрации патриотизма он приводит историю инженера Николая Путилова XIX века, подчёркивая, что сегодня 94% граждан считают себя патриотами, и важно показывать конкретные примеры служения стране.
