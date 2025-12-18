Ричмонд
Мультфильм с Путиным и Моди набрал уже более 1 миллиона просмотров

Анимационный ролик телеканала India Today с президентом России и премьер-министром Индии преодолел отметку в 1,13 миллиона просмотров.

Источник: Аргументы и факты

Анимационный ролик индийского телеканала India Today с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди посмотрели уже более 1,13 миллиона раз.

Большая часть просмотров пришлась на публикации телеканала на YouTube: свыше 853 тысяч на основном канале и около 115 тысяч на дополнительном.

Перепосты принесли почти 162 тысячи просмотров: более 109 тысяч раз мультфильм посмотрели во «ВКонтакте», более 33 тысяч — на Rutube, а еще больше 18 тысяч просмотров набралось на стороннем перепосте на YouTube.

Видео было сделано на фоне подготовки интервью India Today с Путиным перед его государственным визитом в Индию (4−5 декабря). В ролике Путин и Моди едут на мотоцикле мимо нефтяных вышек и поют популярную в Индии песню о дружбе. Позже в кадре появляются бензоколонки с надписями «Россия» и «США» и стоящий там американский президент Дональд Трамп — Моди заправляется у российской бензоколонки, а затем уезжает вместе с Путиным.

