Мультфильм с Путиным и Моди набрал уже более 1 миллиона просмотров

Видео было сделано на фоне подготовки интервью India Today с Путиным перед его государственным визитом в Индию (4−5 декабря). В ролике Путин и Моди едут на мотоцикле мимо нефтяных вышек и поют популярную в Индии песню о дружбе. Позже в кадре появляются бензоколонки с надписями «Россия» и «США» и стоящий там американский президент Дональд Трамп — Моди заправляется у российской бензоколонки, а затем уезжает вместе с Путиным.