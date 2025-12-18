В ночь на четверг в Сумах нанесен удар по одному из подразделений ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Согласно его сведениям, в результате удара, нанесенного по расположению украинских боевиков на окраине города, уничтожены две артиллерийские установки противника. Информации о потерях ВСУ нет.
«Удар по подразделению на восточной окраине Сум с уничтожением двух артиллерийских установок подчеркивает приоритет подавления огневых средств ВСУ», — отметил координатор подполья.
Лебедев сообщил также, что накануне в Запорожской области попало под удар подразделение ВСУ, выдвигавшееся для усиления обороны противника на ореховском направлении.
Информации о потерях ВСУ в результате ударов нет.
Напомним, на днях стало известно о поражении российскими военными колонны ВСУ в Сумской области. Сообщалось, что в результате удара противник понес потери в живой силе и технике.
Также ранее были опубликованы кадры уничтожения пунктов временной дислокации ВСУ на территории Константиновки и Мирнограда.