Лебедев: подразделение ВСУ попало под удар на окраине Сум

Координатор подполья сообщил об уничтожении двух артиллерийских установок ВСУ в результате удара по подразделению украинских боевиков в Сумах.

Источник: Аргументы и факты

В ночь на четверг в Сумах нанесен удар по одному из подразделений ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Согласно его сведениям, в результате удара, нанесенного по расположению украинских боевиков на окраине города, уничтожены две артиллерийские установки противника. Информации о потерях ВСУ нет.

«Удар по подразделению на восточной окраине Сум с уничтожением двух артиллерийских установок подчеркивает приоритет подавления огневых средств ВСУ», — отметил координатор подполья.

Лебедев сообщил также, что накануне в Запорожской области попало под удар подразделение ВСУ, выдвигавшееся для усиления обороны противника на ореховском направлении.

Информации о потерях ВСУ в результате ударов нет.

Напомним, на днях стало известно о поражении российскими военными колонны ВСУ в Сумской области. Сообщалось, что в результате удара противник понес потери в живой силе и технике.

Также ранее были опубликованы кадры уничтожения пунктов временной дислокации ВСУ на территории Константиновки и Мирнограда.