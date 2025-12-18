Лукашенко сказал, в какой стране Беларусь и США могут работать вместе, чтобы не гибли люди

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax сказал, в какой стране Беларусь и США могут работать вместе. Подробности пишет БелТА.
Глава государства заметил, что есть общие вопросы, где Беларусь и США могут помочь друг другу. В качестве примера он привел Венесуэлу:
— Мы можем вместе там работать? Можем. Я вчера Джону Коулу сказал (речь идет о переговорах 12 декабря. — Ред.): бесплатно (мне не надо ничего платить) будем вместе работать в интересах того, чтобы и венесуэльский народ жил в мире, и американцы не гибли на чужой земле ради каких-то там нефти, золота, редкоземельных металлов или в борьбе с наркотиками и прочее.
Александр Лукашенко, говоря о том, каким он видит далее развитие отношений между Беларусью и США, обратил внимание на некоторую схожесть двух народов, так как у многих в Америке — европейские корни. Он выразил уверенность, что удастся договорится, возможно, на рельсах прагматизма.
— Американцы исключительно прагматичные. Мы тоже. Поэтому, я думаю, если мы определимся по основным направлениям нашего прагматизма, мы договоримся. Поэтому — мы договоримся с американцами. Мы договоримся, — подчеркнул президент Беларуси.
