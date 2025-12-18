НАБУ нашло доказательства причастности Ермака к делу Миндича

Детектив Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Руслан Магамедрасулов заявил о наличии серьёзных улик против бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Он утверждает, что доказательства могут подтвердить причастность экс-чиновника к коррупционному делу, где фигурирует бизнесмен Тимур Миндич.
«Есть серьезные вещественные доказательства, и я надеюсь, что детективы НАБУ доведут дело до конца в рамках закона», — сказал Магамедрасулов в интервью «Украинской правде».
Напомним, 28 ноября Владимир Зеленский принял отставку Ермака. Отставке предшествовали обыски в его квартире в рамках расследования коррупционного скандала в энергетике, центральной фигурой которого является Миндич.
Как сообщалось, НАБУ готовит к публикации новые аудиозаписи по этому делу.
Сам детектив Магамедрасулов, который вёл это расследование, был ранее задержан, но 3 декабря суд освободил его из-под стражи. СМИ связывали это с попыткой помешать расследованию.
Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.