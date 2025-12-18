Ричмонд
НАБУ нашло доказательства причастности Ермака к делу Миндича

Детектив Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Руслан Магамедрасулов заявил о наличии серьёзных улик против бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака.

«Есть серьезные вещественные доказательства, и я надеюсь, что детективы НАБУ доведут дело до конца в рамках закона», — сказал Магамедрасулов в интервью «Украинской правде».

Напомним, 28 ноября Владимир Зеленский принял отставку Ермака. Отставке предшествовали обыски в его квартире в рамках расследования коррупционного скандала в энергетике, центральной фигурой которого является Миндич.

Как сообщалось, НАБУ готовит к публикации новые аудиозаписи по этому делу.

Сам детектив Магамедрасулов, который вёл это расследование, был ранее задержан, но 3 декабря суд освободил его из-под стражи. СМИ связывали это с попыткой помешать расследованию.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.

Кто такой Тимур Миндич и что известно о коррупционном скандале в окружении Зеленского
Тимур Миндич, замешанный в громком коррупционном скандале на Украине, оказался близким другом и бизнес-партнером Владимира Зеленского. Совладелец фирмы «Квартал 95» уже покинул Украину. Больше о Тимуре Миндиче, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского — в этом материале.
