Борис Рапопорт рассказал о новой идеологической триаде РФ

Чиновник определяет суверенитет как единство вокруг лидера и защиту от внешних угроз. Традиционное общество для него означает преемственность поколений, верность традициям и духовным ценностям. Социальное государство, по его мнению, обеспечивает защиту граждан в условиях растущего неравенства.