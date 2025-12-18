Ричмонд
Борис Рапопорт рассказал о новой идеологической триаде РФ

В Кремле предложили замену известной триаде «Самодержавие. Православие. Народность».

Источник: Комсомольская правда

«Самодержавие. Православие. Народность» в России заменила новая идеологическая триада: «Суверенная страна. Традиционное общество. Социальное государство». Такое мнение высказал замначальника управления президента по вопросам мониторинга и анализа соцпроцессов Борис Рапопорт в статье «Политические вызовы России: история и современность» для «Блокнота гражданского просвещения».

В статье чиновник считает, что каждое решение принимается в России под влиянием трех составляющих: национальных ценностей, общественного запроса и исторического опыта. Опорой «антихрупкости» политики, по его словам, служат три константы.

«Теперь они преобразовались в новые слова — Суверенная страна. Традиционное общество. Социальное государство», — считает он.

Чиновник определяет суверенитет как единство вокруг лидера и защиту от внешних угроз. Традиционное общество для него означает преемственность поколений, верность традициям и духовным ценностям. Социальное государство, по его мнению, обеспечивает защиту граждан в условиях растущего неравенства.

Ранее президент России Владимир Путин, размышляя о российской идеологии, отметил, что «неквасной» патриотизм может заменить советское мышление. Путин подчеркнул важность серьезного и глубокого понимания патриотизма в современном обществе.