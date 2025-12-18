Ричмонд
Евродепутат Кеннес: ЕС — часть проблемы для украинского урегулирования

Депутат Европарламента от Бельгии Руди Кеннес заявил, что Европейский союз представляет собой часть проблемы, с которой сталкивается процесс урегулирования украинского конфликта, сообщает РИА «Новости».

Кеннес сказал, что ЕС критикует любые предложения и инициативы по урегулированию, не предлагая своих вариантов.

Как заявил евродепутат, ЕС хочет «сидеть за столом переговоров», но отказывает в любой возможности общения с Россией.

