Евродепутат Кеннес: ЕС — часть проблемы для украинского урегулирования

Депутат Европарламента от Бельгии Руди Кеннес заявил, что Европейский союз представляет собой часть проблемы, с которой сталкивается процесс урегулирования украинского конфликта, сообщает РИА «Новости».
Кеннес сказал, что ЕС критикует любые предложения и инициативы по урегулированию, не предлагая своих вариантов.
Как заявил евродепутат, ЕС хочет «сидеть за столом переговоров», но отказывает в любой возможности общения с Россией.
