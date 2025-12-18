Заксобрание ЯНАО разрешило губернатору выбирать мэра Салехерда

Новые правила избрания мэра Салехарда опробуют после истечения полномочий действующего главы.
В ямальском заксобрании рассмотрели законопроект с новыми правилами избрания главы столицы региона — Салехарда. По решению парламентариев, губернатора наделили правом лично отбирать кандидатуры на пост главы города и официально предлагать их местной думе.
«Губернатор автономного округа представляет в представительный орган городского округа не менее двух кандидатов на должность главы городского округа», — указано в документе. Новые правила избрания салехардского мэра опробуют после истечения полномочий действующего главы Алексея Титовского.
Коммунисты раскритиковали инициативу и отказались поддерживать законопроект. Лидер фракции КПРФ Елена Кукушкина традиционно заявила о непризнании непрямых выборов.
Выбор глав региональных столиц губернаторами — система, введенная на федеральном уровне, субъекты страны только приводят свое законодательство в соответствие. Ранее URA.RU сообщало, кто сможет предложить главе Ямала кандидатов в мэры Салехарда.