Заксобрание ЯНАО разрешило губернатору выбирать мэра Салехерда

В ямальском заксобрании рассмотрели законопроект с новыми правилами избрания главы столицы региона — Салехарда. По решению парламентариев, губернатора наделили правом лично отбирать кандидатуры на пост главы города и официально предлагать их местной думе.

Новые правила избрания мэра Салехарда опробуют после истечения полномочий действующего главы.

«Губернатор автономного округа представляет в представительный орган городского округа не менее двух кандидатов на должность главы городского округа», — указано в документе. Новые правила избрания салехардского мэра опробуют после истечения полномочий действующего главы Алексея Титовского.

Коммунисты раскритиковали инициативу и отказались поддерживать законопроект. Лидер фракции КПРФ Елена Кукушкина традиционно заявила о непризнании непрямых выборов.

Выбор глав региональных столиц губернаторами — система, введенная на федеральном уровне, субъекты страны только приводят свое законодательство в соответствие. Ранее URA.RU сообщало, кто сможет предложить главе Ямала кандидатов в мэры Салехарда.

