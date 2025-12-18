Ричмонд
Трампу через Уиткоффа передали ящик красной икры из Хабаровского края

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф передал Дональду Трампу целый ящик красной икры из Хабаровского края. Об этом рассказали в министерстве промышленности и торговли региона.

Источник: Life.ru

«Дональд Трамп попробует красную икру из Хабаровского края. Деликатес американскому президенту передал главный переговорщик США Стив Уиткофф. Красную икру, произведённую в Николаевском районе на рыбокомбинате в посёлке Чныррах, Уиткофф попробовал на обеде в московском ресторане “Савва” перед тем, как отправиться на переговоры с российским президентом», — говорится в сообщении министерства.

Икра настолько впечатлила американского переговорщика, что ему презентовали целый ящик для передачи главе Белого дома.

Ранее на встрече в Кремле 2 декабря Владимир Путин, спецпосланник Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа, обсудили территориальные аспекты урегулирования, а также выработку возможных условий для организации будущих переговоров на высшем уровне между лидерами России и США.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

