Трампу через Уиткоффа передали ящик красной икры из Хабаровского края

«Дональд Трамп попробует красную икру из Хабаровского края. Деликатес американскому президенту передал главный переговорщик США Стив Уиткофф. Красную икру, произведённую в Николаевском районе на рыбокомбинате в посёлке Чныррах, Уиткофф попробовал на обеде в московском ресторане “Савва” перед тем, как отправиться на переговоры с российским президентом», — говорится в сообщении министерства.
Икра настолько впечатлила американского переговорщика, что ему презентовали целый ящик для передачи главе Белого дома.
Ранее на встрече в Кремле 2 декабря Владимир Путин, спецпосланник Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа, обсудили территориальные аспекты урегулирования, а также выработку возможных условий для организации будущих переговоров на высшем уровне между лидерами России и США.
