Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Axios: Дмитриев посетит Майами для переговоров по Украине с Уиткоффом и Кушнером

Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, как ожидается, на этих выходных отправится в Майами. Об этом сообщает Axios со ссылкой на представителя Белого дома и источник, знакомый с ситуацией.

Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, как ожидается, на этих выходных отправится в Майами. Об этом сообщает Axios со ссылкой на представителя Белого дома и источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что в рамках визита Дмитриев планирует провести переговоры по украинской теме со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, а также с Джаредом Кушнером, зятем американского лидера Дональда Трампа.

— Кирилл Дмитриев, как ожидается, посетит Майами в эти выходные для переговоров со спецпосланником Белого дома Стивом Уиткоффом, а также с советником и зятем Трампа Джаредом Кушнером по поводу плана США по прекращению войны на Украине, — говорится в материале портала.

Ранее в Bloomberg утверждали, что Соединенные Штаты Америки готовят новые санкции против российской энергетики в случае, если мирная сделка по Украине, по которой ведутся переговоры, не будет заключена.

17 декабря пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва знает о соответствующих планах Вашингтона. По его словам, любые санкции способны нанести серьезный вред налаживанию отношений между двумя странами.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше