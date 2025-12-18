Axios: Дмитриев посетит Майами для переговоров по Украине с Уиткоффом и Кушнером

Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, как ожидается, на этих выходных отправится в Майами. Об этом сообщает Axios со ссылкой на представителя Белого дома и источник, знакомый с ситуацией.
Отмечается, что в рамках визита Дмитриев планирует провести переговоры по украинской теме со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, а также с Джаредом Кушнером, зятем американского лидера Дональда Трампа.
— Кирилл Дмитриев, как ожидается, посетит Майами в эти выходные для переговоров со спецпосланником Белого дома Стивом Уиткоффом, а также с советником и зятем Трампа Джаредом Кушнером по поводу плана США по прекращению войны на Украине, — говорится в материале портала.
Ранее в Bloomberg утверждали, что Соединенные Штаты Америки готовят новые санкции против российской энергетики в случае, если мирная сделка по Украине, по которой ведутся переговоры, не будет заключена.
17 декабря пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва знает о соответствующих планах Вашингтона. По его словам, любые санкции способны нанести серьезный вред налаживанию отношений между двумя странами.