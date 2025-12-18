Ричмонд
Лукашенко заявил, что он — «уходящий президент»

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он является «уходящим президентом», а проблемы в его политике не должны лечь на плечи нового поколения. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу Newsmax TV.

Источник: Life.ru

«Слушайте, я уходящий президент, я часто об этом говорю, и я не хочу, чтобы проблемы, которые возникли в период руководства мною страной, были переложены на новое поколение», — подчеркнул белорусский лидер.

Президент отметил, что каждое поколение должно решать свои проблемы самостоятельно, и выразил уверенность, что ему удастся наладить отношения с США. В качестве примера потенциального сотрудничества он привёл ситуацию в Венесуэле, разобраться с которой Минск в силах помочь.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Республика Беларусь готова вести совместную работу с США в целях разрешения кризиса в Венесуэле. При этом белорусский лидер также заявлял, что двери его страны всегда открыты для венесуэльского президента Николаса Мадуро.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

