Лукашенко заявил, что он — «уходящий президент»

«Слушайте, я уходящий президент, я часто об этом говорю, и я не хочу, чтобы проблемы, которые возникли в период руководства мною страной, были переложены на новое поколение», — подчеркнул белорусский лидер.
Президент отметил, что каждое поколение должно решать свои проблемы самостоятельно, и выразил уверенность, что ему удастся наладить отношения с США. В качестве примера потенциального сотрудничества он привёл ситуацию в Венесуэле, разобраться с которой Минск в силах помочь.
Ранее Александр Лукашенко заявил, что Республика Беларусь готова вести совместную работу с США в целях разрешения кризиса в Венесуэле. При этом белорусский лидер также заявлял, что двери его страны всегда открыты для венесуэльского президента Николаса Мадуро.
