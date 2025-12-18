Лукашенко сказал, какие проблемы периода его руководства надо решить с Трампом

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax сказал, какие проблемы периода его руководства надо решить с президентом США Дональдом Трампом. Подробности приводит БелТА.
Глава государства отметил, что в момент переговоров со специальным посланником США в Беларуси Джоном Коулом, он передал «некоторые предложения нашего прагматизма», находящиеся в плоскости интересов Америки.
— И по-мужски сказал вашим коллегам, которые приехали: ребята, надо уметь признавать поражение. Если даже крупная страна, такая как США, если вы в 2020 году, организовав против нас атаку (не вы лично, но вы были сторонниками этого), проиграли — надо исходить из этого, — заявил Александр Лукашенко.
Он добавил, что не нужно ходить и кричать по миру о проигрыше, но нужно из этого сходить. Президент пояснил:
— Проиграли — давайте сядем спокойно, по-мужски, будем двигаться дальше.
По его словам, необходимо договариваться, прекратить «нам друг с другом драться, особенно сторонникам».
— Мы чего с американцами имеем плохие отношения? Что мы сделали плохого для Соединенных Штатов Америки? Ничего. Так почему вы на нас смотрите искоса? — поинтересовался глава Беларуси.
