Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко сказал, какие проблемы периода его руководства надо решить с Трампом

Лукашенко объяснил, почему Беларуси и США нужно договариваться.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax сказал, какие проблемы периода его руководства надо решить с президентом США Дональдом Трампом. Подробности приводит БелТА.

Глава государства отметил, что в момент переговоров со специальным посланником США в Беларуси Джоном Коулом, он передал «некоторые предложения нашего прагматизма», находящиеся в плоскости интересов Америки.

— И по-мужски сказал вашим коллегам, которые приехали: ребята, надо уметь признавать поражение. Если даже крупная страна, такая как США, если вы в 2020 году, организовав против нас атаку (не вы лично, но вы были сторонниками этого), проиграли — надо исходить из этого, — заявил Александр Лукашенко.

Он добавил, что не нужно ходить и кричать по миру о проигрыше, но нужно из этого сходить. Президент пояснил:

— Проиграли — давайте сядем спокойно, по-мужски, будем двигаться дальше.

По его словам, необходимо договариваться, прекратить «нам друг с другом драться, особенно сторонникам».

— Мы чего с американцами имеем плохие отношения? Что мы сделали плохого для Соединенных Штатов Америки? Ничего. Так почему вы на нас смотрите искоса? — поинтересовался глава Беларуси.

Ранее Александр Лукашенко сказал, при каком условии Трамп точно войдет в историю.

Тем временем Лукашенко сказал, что Ким Чен Ын знает свое место в мире и не является фантомом.

Кроме того, Лукашенко высказался о личных качествах и вменяемости Зеленского. А еще глава государства сказал, почему Путин в политике волкодав и великий человек.

Вместе с тем Лукашенко сказал, в какой стране Беларусь и США могут работать вместе, чтобы не гибли люди. А еще Лукашенко объяснил, почему приветствовал приход Трампа ко власти, а еще назвал его «бульдозер».

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше