НАБУ не исключило новых нападок со стороны украинских властей

Детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов заявил о риске новых атак власти на антикоррупционные органы Украины.

Детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов заявил о риске новых атак власти на антикоррупционные органы Украины. По его словам, независимость бюро остаётся под угрозой, а защитить её может только внимание общества и международных партнёров.

«Да, к сожалению, вижу (риск новой атаки на НАБУ и САП). Ситуация принципиально не изменилась. Вопрос независимости бюро остается критическим», — сказал Магамедрасулов в интервью «Украинской правде».

Он напомнил о событиях 21 июля, когда СБУ провела обыски и задержала сотрудников НАБУ, включая его самого.

Магамедрасулов, расследовавший дело о коррупции в энергетике с участием соратника президента Тимура Миндича, обвиняется в госизмене. Он был освобождён из-под стражи 3 декабря.

Читайте также: «НАБУ нашло доказательства причастности Ермака к делу Миндича».

