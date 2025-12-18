НАБУ не исключило новых нападок со стороны украинских властей

Детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов заявил о риске новых атак власти на антикоррупционные органы Украины. По его словам, независимость бюро остаётся под угрозой, а защитить её может только внимание общества и международных партнёров.
«Да, к сожалению, вижу (риск новой атаки на НАБУ и САП). Ситуация принципиально не изменилась. Вопрос независимости бюро остается критическим», — сказал Магамедрасулов в интервью «Украинской правде».
Он напомнил о событиях 21 июля, когда СБУ провела обыски и задержала сотрудников НАБУ, включая его самого.
Магамедрасулов, расследовавший дело о коррупции в энергетике с участием соратника президента Тимура Миндича, обвиняется в госизмене. Он был освобождён из-под стражи 3 декабря.
