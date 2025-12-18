Власти Пермского края хотят забрать у муниципалитетов ряд полномочий

Для тех полномочий, которые не могут быть переданы на региональный уровень, планируется сформировать «штабную» модель управления и ввести систему оценки деятельности муниципалитетов по конечным результатам. В качестве иллюстрации губернатор привел пример муниципального проекта по установке уличного освещения, где подрядчик из ‑за задержек с оплатой со стороны заказчика не успел своевременно закупить необходимое оборудование. Также глава региона отметил, что власти будут фиксировать тех, работает эффективно, а кто — нет. Те, кто показывает неудовлетворительные результаты, должны будут объяснить причины.