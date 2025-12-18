Власти Пермского края хотят забрать у муниципалитетов ряд полномочий

По его словам, сейчас в целом изменилась структура госуправления, которая стала более выстроенной и структурированной.
В Пермском крае готовятся к дальнейшему перераспределению части муниципальных полномочий в пользу региональных органов власти. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин в ходе встречи с главными редакторами пермских СМИ. По его словам, сейчас в целом изменилась структура госуправления, которая стала более выстроенной и структурированной.
«Нам необходимо действовать более гибко, отстаивать каждый рубль как ресурс для выполнения всех показателей. Чем больше мы делаем, тем больше получаем поддержки из федерального бюджета. Речь идет о национальных и федеральных проектах», — заявил губернатор.
Махонин подчеркнул, что в муниципальных администрациях фактически отсутствуют специалисты-строители, а также профессионалы, способные системно заниматься вопросами ЖКХ. В этой связи, по его мнению, важнее не просто направлять финансовые средства на места, а обеспечивать полноценное сопровождение, подготовку и реализацию конкретных проектов.
Для тех полномочий, которые не могут быть переданы на региональный уровень, планируется сформировать «штабную» модель управления и ввести систему оценки деятельности муниципалитетов по конечным результатам. В качестве иллюстрации губернатор привел пример муниципального проекта по установке уличного освещения, где подрядчик из ‑за задержек с оплатой со стороны заказчика не успел своевременно закупить необходимое оборудование. Также глава региона отметил, что власти будут фиксировать тех, работает эффективно, а кто — нет. Те, кто показывает неудовлетворительные результаты, должны будут объяснить причины.
Ранее Законодательное собрание Пермского края одобрило закон о перераспределении полномочий между муниципальными образованиями и краевыми властями в сферах градостроительства и дорожного хозяйства. Документ был принят на пленарном заседании 22 августа 2024 года.
Согласно закону, на региональный уровень передаются функции по проектированию и строительству объектов образования, культуры и спорта стоимостью свыше 50 млн рублей, а также по проектированию, строительству и капитальному ремонту гидротехнических сооружений и автомобильных дорог местного значения при условии федерального софинансирования. Закон вступил в силу 1 января 2025 года и носит бессрочный характер.