Дмитриев может посетить Майами для переговоров по Украине: подробнее

Axios: Дмитриев посетит Майами для переговоров с Уиткоффом и Кушнером.

Источник: Комсомольская правда

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев может посетить Майами в эти выходные для переговоров со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. С таким утверждением выступил портал Axios со ссылкой на чиновника Белого дома.

Кроме того, как ожидается, на этой неделе в Майами прибудет украинская делегация во главе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустемом Умеровым. Уиткофф и Кушнер сначала встретятся с Умеровым, а потом, как ожидаются, проведут встречу с Дмитриевым.

По неподтвержденным данным портала, на данный момент трехсторонняя встреча представителей США, России и Украины не запланирована. Официальных комментариев о возможном приезде в Майами и переговорах Дмитриева пока не поступало.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков не исключил, что Москве может многое не понравиться в скорректированном после переговоров в Берлине плане США. Однако, как он отметил, согласованные с Европой и Украиной предложения Вашингтона по урегулированию должны быть представлены.

