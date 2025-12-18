Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дональду Трампу подарили ящик красной икры из Хабаровского края

Спецпредставитель Трампа привез ему в подарок российскую красную икру.

Источник: Комсомольская правда

Специальный представитель президента США Стивен Уиткофф передал американскому лидеру Дональду Трампу ящик красной икры, произведенной в Хабаровском крае. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства промышленности и торговли в Telegram-канале.

Как уточняется в сообщении, деликатес был изготовлен на рыбокомбинате в поселке Чныррах Николаевского района. Уиткофф впервые попробовал икру во время обеда в московском ресторане «Савва» перед своими переговорами с президентом России Владимиром Путиным.

«Угощение произвело такое большое впечатление, что спецпосланнику презентовали весь ящик и крышку, которую Уиткофф отвёз Трампу», — говорится в публикации.

Тем временем россияне увидели значительное снижение цен на красную икру. Как сообщил председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов, средняя минимальная стоимость баночки икры весом 90 грамм упала до 758 рублей. Это на 30% ниже, чем в аналогичный период прошлого года.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше