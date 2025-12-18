Дональду Трампу подарили ящик красной икры из Хабаровского края

Специальный представитель президента США Стивен Уиткофф передал американскому лидеру Дональду Трампу ящик красной икры, произведенной в Хабаровском крае. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства промышленности и торговли в Telegram-канале.
Как уточняется в сообщении, деликатес был изготовлен на рыбокомбинате в поселке Чныррах Николаевского района. Уиткофф впервые попробовал икру во время обеда в московском ресторане «Савва» перед своими переговорами с президентом России Владимиром Путиным.
«Угощение произвело такое большое впечатление, что спецпосланнику презентовали весь ящик и крышку, которую Уиткофф отвёз Трампу», — говорится в публикации.
Тем временем россияне увидели значительное снижение цен на красную икру. Как сообщил председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов, средняя минимальная стоимость баночки икры весом 90 грамм упала до 758 рублей. Это на 30% ниже, чем в аналогичный период прошлого года.