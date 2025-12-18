«Новые люди» сменили секретаря пермского отделения партии

Будем следить за дальнейшей работой реготделения. Поменяет ли новый секретарь итоговые результаты на выборах и сможет ли провести работу лучше, чем его коллеги в 2021 году. Егор Лаптев уже начал работу с внутриполом и активно готовится к большим выборам, которые пройдут в сентябре 2026 года — проходят переговоры по кандидатам на все уровни выборов и ведется поиск кандидатов, разделяющих программу партии.