«Новые люди» сменили секретаря пермского отделения партии

В Прикамье партию на выборы поведет Егор Лаптев (на фото в центре).
В офисе «Новых людей» прошло внеочередное общее собрание членов партии в Пермском крае, на котором было принято решение о смене секретаря совета регионального отделения. Руководить партией в регионе будет Егор Лаптев, — сообщили URA.RU в пресс-службе реготделения.
«На смену Денису Шитову был избран Егор Лаптев — бывший руководитель партии в Калининградской области и координатор образовательной программы в Благотворительном фонде “Капитаны”. Егор работает в партии с начала ее основания, работал во многих регионах России и теперь вернулся к себе на родину в Пермский край», — уточняет пресс-служба «Новых людей». Окончательное решение о смене руководителя было принято руководителем партии Алексеем Нечаевым в Москве.
Причиной смены секретаря реготделения в Пермском крае, депутата Заксобрания Прикамья Дениса Шитова московские инсайдеры называют не согласованную с руководством партии позицию в прошедшей недавно губернаторской кампании, где Шитов занял четвертое место. Этому способствовало слабое развитие отделений в Перми и крае, а также малоактивная депутатская работа в Законодательном Собрании. В связи с вышеизложенным участие Дениса Шитова на предстоящих выборах в Госдуму и Заксобрание представляется маловероятным.
Будем следить за дальнейшей работой реготделения. Поменяет ли новый секретарь итоговые результаты на выборах и сможет ли провести работу лучше, чем его коллеги в 2021 году. Егор Лаптев уже начал работу с внутриполом и активно готовится к большим выборам, которые пройдут в сентябре 2026 года — проходят переговоры по кандидатам на все уровни выборов и ведется поиск кандидатов, разделяющих программу партии.