Министр Прево сказал, при каком условии Бельгия может конфисковать активы России

Руководитель МИД Бельгии Максим Прево заявил, что Брюссель является противником конфискации замороженных российских активов, поскольку опасается краха экономики государства.

Руководитель МИД Бельгии Максим Прево заявил, что Брюссель является противником конфискации замороженных российских активов, поскольку опасается краха экономики государства.

185 из 210 миллиардов евро замороженных российских активов относятся к бельгийской Euroclear.

Прево, которого цитирует агентство Belga, заявил, что Брссель мог бы одобрить решение о конфискации, если «все запрошенные Бельгией гарантии будут полностью предоставлены». Также он заявил, что конфискация активов не является единственным способом помочь Украине.

Как российские, так и многие бельгийские политики неоднократно заявляли, что конфискация активов РФ стала бы противозаконным шагом, за которым последует ответ России.

Читайте материал «Конгресс США отклонил резолюцию, запрещающую военные действия против Венесуэлы».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

