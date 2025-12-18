Ричмонд
Лукашенко сказал, кого из мировых лидеров ждет в Минске в любое удобное время

Лукашенко назвал мирового лидера, которого ждет в Минске в любое удобное время.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил эмира Катара шейха Тамима бен Хамада аль-Тани, его заместителя шейха Абдаллу бен Хамада аль-Тани и граждан страны с Национальным днем, а также сказал, кого из мировых лидеров ждет в Минске в любое удобное время. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Александр Лукашенко обратил внимание на динамическое развитие отношений между Беларусью и Катаром. Он уточнил, что надежный фундамент для расширения двустороннего сотрудничества заложили официальные визиты премьер-министра Александра Турчина и Министра обороны Виктора Хренина в Доху в 2025 году.

Президент убежден в том, что заинтересованные органы двух стран смогут вместе достичь полного выполнения договоренностей во многих сферах. Он назвал военную, торгово-экономическую, техническую, инвестиционную.

— Минск, как и Доха, выступает за мирное сосуществование стран мира и не принимает посягательств на их суверенитет. В тяжелые минуты июньской и сентябрьской атак мы сопереживали народу Катара, — заявил глава Беларуси.

Он подтвердил стремление страны к развитию взаимовыгодного сотрудничества. Кроме того, Лукашенко подтвердил готовность принять эмира Катара с визитом в Минске в удобное для него время.

Глава государства в поздравлении шейху Абдалле бен Хамаду аль-Тани заметил, что белорусско-катарские отношения становятся все более тесными, а стороны последовательно воплощают договоренности в практические шаги сотрудничества. По его словам, взаимная поддержка стран на международной арене содействует углублению связей между ними. Также Александр Лукашенко подтвердил готовность Беларуси к плодотворной совместной работе по расширению контактов, полезных для обеих сторон, в сферах общего интереса.

Ранее Александр Лукашенко сделал заявление про важное оборонное предприятие Беларуси.

Также мы писали, что второе заседание VII Всебелорусского народного собрания пройдет в Минске 18 и 19 декабря 2025: президент Александр Лукашенко обратится к народу и парламенту.

Кстати, ГАИ сказала об ограничениях движения в центре Минска 18 и 19 декабря.

