Лукашенко сказал, кого из мировых лидеров ждет в Минске в любое удобное время

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил эмира Катара шейха Тамима бен Хамада аль-Тани, его заместителя шейха Абдаллу бен Хамада аль-Тани и граждан страны с Национальным днем, а также сказал, кого из мировых лидеров ждет в Минске в любое удобное время. Об этом сообщает пресс-служба президента.