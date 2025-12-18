Ричмонд
Экс-первый зампред Госжилстройнадзора Башкирии избрана мировым судьей в Уфе

Александра Авдеева стала мировым судьей судебного участка № 2 по Октябрьскому району Уфы. Ее кандидатуру избрали на 28-м пленарном заседании Госсобрания — Курултая Башкирии.

Источник: Башинформ

Срок ее полномочий составит три года. Ранее Авдеева занимала должность первого заместителя председателя Госкомитета по жилищному и строительному надзору РБ — заместителя главного госжилинспектора региона.

Также в ходе заседания избрана мировая судья судебного участка № 1 по Хайбуллинскому району Диля Алибаева, мировой судья участка № 1 по Белорецкому району Ринат Баймухаметов, мировая судья участка № 7 по Кировскому району Уфы Светлана Вязова, мировая судья участка № 7 по Орджоникидзевскому району Уфы Альбина Гаибназарова, мировая судья участка № 2 по Кугарчинскому району Гульсина Искужина и мировой судья участка № 1 по Илишевскому району Фидус Хамидуллин.

Ранее «Башинформ» писал о том, что президент России Владимир Путин назначил новых судей в Башкирии.