В Европе раскрыли детали миссии иностранного контингента на Украине

«Коалиционным войскам, вероятно, будет поручено использовать самолеты и беспилотники для обследования линии фронта», — приводит слова европейского чиновника «Лента.ру».
По словам собеседника Politico, некоторые подразделения будут дислоцированы на западе Украины, где их задачей станет помощь в восстановлении потенциала украинской армии, а не служба на передовой.
Ранее британский премьер Кир Стармер сообщил о готовности «коалиции желающих» к размещению войск на Украине. По его словам, соответствующие планы уже подготовлены и могут быть реализованы в случае прекращения огня.
Канцлер Германии Фридрих Мерц допустил возможность участия немецких военных в международной миссии по охране демилитаризованной зоны на Украине после заключения мирного соглашения. В то же время премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что страна не будет отправлять свои войска на Украину.