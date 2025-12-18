В Европе раскрыли детали миссии иностранного контингента на Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц допустил возможность участия немецких военных в международной миссии по охране демилитаризованной зоны на Украине после заключения мирного соглашения. В то же время премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что страна не будет отправлять свои войска на Украину.