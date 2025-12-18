Ричмонд
В Европе раскрыли детали миссии иностранного контингента на Украине

Иностранным военным на Украине хотят поручить провести обследование линии фронта. Об этом пишет Politico, ссылаясь на анонимный источник.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Коалиционным войскам, вероятно, будет поручено использовать самолеты и беспилотники для обследования линии фронта», — приводит слова европейского чиновника «Лента.ру».

По словам собеседника Politico, некоторые подразделения будут дислоцированы на западе Украины, где их задачей станет помощь в восстановлении потенциала украинской армии, а не служба на передовой.

Ранее британский премьер Кир Стармер сообщил о готовности «коалиции желающих» к размещению войск на Украине. По его словам, соответствующие планы уже подготовлены и могут быть реализованы в случае прекращения огня.

Канцлер Германии Фридрих Мерц допустил возможность участия немецких военных в международной миссии по охране демилитаризованной зоны на Украине после заключения мирного соглашения. В то же время премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что страна не будет отправлять свои войска на Украину.

