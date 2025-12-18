Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕС так и не начал официальные переговоры о вступлении Молдовы в Евросоюз: У нас есть спецпосланник по евроделам, требуется ли его отставка, раз результат равен нулю?

Бывший заместитель глвы МИДЕИ Валерий Осталеп считает, что политическая цель пока так и не достигнута.

Источник: Комсомольская правда

"16 декабря Европейский союз не открыл официальные переговоры о присоединении с Республикой Молдова, — констатирует в соцсетях бывший заместитель главы МИДЕИ Валерий Осталеп. — Юридического решения нет, политического мандата нет, календаря нет.

Были объявлены только «технические» обсуждения, не имеющие юридической силы. Иными словами: политическая цель провалена.

Тем не менее, у Молдовы есть специальный эмиссар по европейским делам с чётким мандатом: «продвигать политическое измерение процесса присоединения».

Политическая цель так и не достигнута. Фото: соцсети.

Политическое измерение не продвинулось. Переговоры не начались. Результат — ноль.

В этих условиях необходима отставка, или специальные эмиссары не подают в отставку?".

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

«Хорошо, что навсегда свалил оттуда, в Молдове так трудно сегодня жить!»: Как устроились наши соотечественники в России.

Владимир ни разу не пожалел, что бросил на Родине налаженный быт и сорвался в неизвестность (далее…).

У руководства страны сила не в правде: Власти Молдовы нацелились на насильную румынизацию юга страны, где преимущественно говорят на русском.

Языковой вопрос — крайне чувствительный для нашей крохотной республики (далее…).

Что означает для Молдовы уход США из Европы: За евроскептицизм начнут сажать в тюрьму.

Уход США из Европы — слишком серьезная вещь, чтобы игнорировать ее до бесконечности (далее…).

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше