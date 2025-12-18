"16 декабря Европейский союз не открыл официальные переговоры о присоединении с Республикой Молдова, — констатирует в соцсетях бывший заместитель главы МИДЕИ Валерий Осталеп. — Юридического решения нет, политического мандата нет, календаря нет.
Были объявлены только «технические» обсуждения, не имеющие юридической силы. Иными словами: политическая цель провалена.
Тем не менее, у Молдовы есть специальный эмиссар по европейским делам с чётким мандатом: «продвигать политическое измерение процесса присоединения».
Политическая цель так и не достигнута. Фото: соцсети.
Политическое измерение не продвинулось. Переговоры не начались. Результат — ноль.
В этих условиях необходима отставка, или специальные эмиссары не подают в отставку?".
