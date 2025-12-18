IS: супруга Трампа унизила его в новом документальном фильме «Мелания»

Пользователи социальных сетей после выхода трейлера к новому документальному фильму о первой леди США «Мелания» утверждают, что в картине есть один резкий момент, где Мелания словно унижает Дональда Трампа, материал из ирландского таблоида Irish Star перевел aif.ru.
В нашумевшей сцене Мелания звонит мужу, чтобы поздравить его с победой на президентских выборах 2024 года над кандидатом от демократов Камалой Харрис.
«Здравствуйте, господин президент. Поздравляю», — говорит она. Трамп взволнованно спрашивает: «Ты смотрела?».
Автор материала утверждает, что ответ Мелании звучит абсолютно безэмоционально: «Я не видела. Увидим это в новостях».
Этот ответ первой леди сразу привлёк внимание зрителей, многие восприняли его как выражение пренебрежения, отмечается в публикации. Некоторые комментаторы заявили, что Мелания унизила супруга.
Фильм снял режиссер Бретт Ратнер, его покажут в кинотеатрах США, премьера запланирована на 30 января 2026 года.
Ранее секретарь Мелании Трамп рассказала о ее тревоге после слитой в Сеть записи.