IS: супруга Трампа унизила его в новом документальном фильме «Мелания»

Пользователи социальных сетей, изучившие трейлер к новому документальному фильму о первой леди США «Мелания», утверждают, что супруга унизила Дональда Трампа.

Пользователи социальных сетей после выхода трейлера к новому документальному фильму о первой леди США «Мелания» утверждают, что в картине есть один резкий момент, где Мелания словно унижает Дональда Трампа, материал из ирландского таблоида Irish Star перевел aif.ru.

В нашумевшей сцене Мелания звонит мужу, чтобы поздравить его с победой на президентских выборах 2024 года над кандидатом от демократов Камалой Харрис.

«Здравствуйте, господин президент. Поздравляю», — говорит она. Трамп взволнованно спрашивает: «Ты смотрела?».

Автор материала утверждает, что ответ Мелании звучит абсолютно безэмоционально: «Я не видела. Увидим это в новостях».

Этот ответ первой леди сразу привлёк внимание зрителей, многие восприняли его как выражение пренебрежения, отмечается в публикации. Некоторые комментаторы заявили, что Мелания унизила супруга.

Фильм снял режиссер Бретт Ратнер, его покажут в кинотеатрах США, премьера запланирована на 30 января 2026 года.

Ранее секретарь Мелании Трамп рассказала о ее тревоге после слитой в Сеть записи.

