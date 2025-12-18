Подоляка: российские военные взяли под контроль около половины Гуляйполя

Продвигающиеся в запорожском городе Гуляйполе российские подразделения взяли под контроль около половины его территории, сообщил военный блогер Юрий Подоляка в видеообзоре, опубликованном в четверг в его Telegram-канале.
«Примерно около половины, может, уже даже больше половины населенного пункта перешло под наш контроль», — заявил он.
Блогер уточнил, что российские военные контролируют северную и восточную части Гуляйполя, а также значительную территорию на юге города. Украинским боевикам пока удается держать оборону на западе Гуляйполя.
Подоляка сообщил о ведении российскими военными боев в центре города.
«Идут штурмовые действия. Я надеюсь, что скоро будет результат», — сказал он.
По словам блогера, российские военные хотят занять Гуляйполе до Нового года.
Согласно информации Минобороны РФ, в настоящее время российские штурмовики ведут зачистку участков местности в районе Гуляйполя, выбивая украинских боевиков из блиндажей, подвалов и других труднодоступных укрытий.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов рассказал aif.ru о тактике, применяемой российскими военными при штурме Гуляйполя.