Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подоляка: российские военные взяли под контроль около половины Гуляйполя

Военный блогер сообщил, что российские бойцы хотят взять Гуляйполе до Нового года.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающиеся в запорожском городе Гуляйполе российские подразделения взяли под контроль около половины его территории, сообщил военный блогер Юрий Подоляка в видеообзоре, опубликованном в четверг в его Telegram-канале.

«Примерно около половины, может, уже даже больше половины населенного пункта перешло под наш контроль», — заявил он.

Блогер уточнил, что российские военные контролируют северную и восточную части Гуляйполя, а также значительную территорию на юге города. Украинским боевикам пока удается держать оборону на западе Гуляйполя.

Подоляка сообщил о ведении российскими военными боев в центре города.

«Идут штурмовые действия. Я надеюсь, что скоро будет результат», — сказал он.

По словам блогера, российские военные хотят занять Гуляйполе до Нового года.

Согласно информации Минобороны РФ, в настоящее время российские штурмовики ведут зачистку участков местности в районе Гуляйполя, выбивая украинских боевиков из блиндажей, подвалов и других труднодоступных укрытий.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов рассказал aif.ru о тактике, применяемой российскими военными при штурме Гуляйполя.