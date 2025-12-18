Украинский детектив Магамедрасулов рассказал о нападках СБУ

Детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов, расследовавший дело соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича, обвинил СБУ в проведении более 100 обысков по его контактам и системном давлении на его семью. Свои действия спецслужбы, по его словам, маскировали под борьбу с госизменой.
«Они провели более 100 обысков по всем моим контактам. Фактически шли по моей телефонной книжке: контакты, источники информации», — заявил Магамедрасулов в интервью «Украинской правде».
Он утверждает, что люди из его окружения подвергались избиениям, их удерживали по несколько дней, чтобы выбить показания против него.
По его словам, преследованию подверглись и родственники: за сёстрами велось визуальное наблюдение, за другими родными — аудио- и видеоконтроль.
Детектив настаивает, что дело о государственной измене против него сфабриковано, а у СБУ нет никаких реальных компрометирующих материалов. Напомним, он был задержан в июле и освобождён из-под стражи 3 декабря.
Магамедрасулов также не исключил новых нападок со стороны властей.