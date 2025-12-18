Ричмонд
Узбекистан и Евросоюз начали переговоры по упрощению визового режима

Vaib.uz (Узбекистан. 18 декабря). Узбекистан сделал первый шаг к упрощению визового режима для своих граждан при поездках в страны Европейского Союза.

Источник: Vaib.Uz

Министерство иностранных дел республики провело первый этап консультаций с экспертами Генерального директората Еврокомиссии по внутренним делам и миграции, сообщает информагентство «Дунё» при МИД.

В ходе встречи обсуждались возможности облегчения визовых процедур для граждан Узбекистана, выезжающих в ЕС для работы, учёбы, международных перевозок (водители грузовых автомобилей), а также для туристических групп.

Европейская сторона обозначила ряд условий, выполнение которых необходимо для включения вопроса об упрощении визового режима для граждан Узбекистана в повестку заседаний Еврокомиссии. В МИДе не уточнили, о каких именно условиях идет речь.

По итогам встречи достигнута договоренность о проведении дальнейших консультаций для скорейшего достижения соглашения по этому вопросу.

