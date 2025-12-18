В Ростовской области при атаке БПЛА погибли три человека и девять пострадали

Украинские беспилотники ночью нанесли удар по гражданской инфраструктуре Ростовской области. В результате атаки на порт в Ростове-на-Дону загорелось грузовое судно — погибли два члена экипажа, трое получили травмы. В соседнем Батайске пострадали шесть человек, еще один погиб. В момент удара БПЛА в одном из домов находилась семья с маленьким ребенком. Подробности — в материале «Газеты.Ru».
Три человека погибли и девять пострадали в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Ростов-на-Дону и Батайск, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
"Из-за атаки на ростовский порт загорелось грузовое судно, два члена экипажа из находившихся на борту погибли,
еще трое — получили ранения. Пожар потушен на площади 20 квадратных метров", — отметил он.
Разлива топлива удалось избежать, подчеркнул глава города Александр Скрябин.
Кроме того, в Ростове-на-Дону из-за налета БПЛА ~повреждены два корпуса нового многоэтажного дома~ в западном районе города, разрушения и задымление зафиксированы на уровне пятого этажа, рассказал Слюсарь. По информации SHOT, повреждены несколько квартир, фасад и выбиты стекла минимум с первого по пятый этаж. Обошлось без пострадавших, уточнил глава региона.
В соседнем Батайске при атаке беспилотников загорелись два частных дома. В результате семь человек получили ранения — четверым из них медики оказали помощь на месте, троих госпитализировали.
«Одного из них врачи спасти не смогли», — сообщил губернатор.
Местные жители рассказали SHOT, что в одном из домов в момент удара БПЛА находились отец, мать и маленький ребенок. Семью увезли на автомобиле скорой медицинской помощи. Информация об их состоянии отсутствует.
"Час ночи, взрывы, выбежал в трусах. Пострадала сестра родная очень сильно.
Увезли на скорой, осколок достают. [Пострадали] сестра, муж ее и дочка их«, — поделился местный житель в беседе с корреспондентом телеканала “Звезда”.
На месте происшествия находился глава Батайска Валентин Кукин. По его словам, после ликвидации возгорания специалисты обследуют здания и прилегающую территорию, оценят ущерб и примут решения по дальнейшим мерам безопасности и помощи людям. Слюсарь тоже пообещал оказать необходимую помощь пострадавшим.
«Информация обо всех последствиях атаки будет зафиксирована муниципальными комиссиями», — добавил губернатор и выразил соболезнования родным и близким погибших.
«Аж стены и окна затряслись».
Украинские беспилотники атаковали Ростов-на-Дону и соседний Батайск около 0:15 мск, сообщил SHOT. По информации Минобороны РФ, над регионом ночью уничтожили всего три БПЛА.
Местные жители слышали не менее пяти «протяжных и глухих» взрывов в северной и центральной частях областного центра. Baza утверждает, что произошло «не менее семи протяжных хлопков». Также очевидцы видели яркие вспышки в небе.
«В центре на Тургеневской в 0:22 был слышен взрыв, аж стены и окна затряслись, затем еще один взрыв, уже не такой громкий»,
— рассказала подписчица группы «Ростов Папа|Ростов-на-Дону» во «ВКонтакте».
В Батайске после ночных взрывов минимум семь улиц остались без электричества, сообщили местные жители. По их словам, перебои со светом зафиксированы сразу в нескольких районах города, пишет Baza.
В связи с атакой БПЛА областная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав граждан. Кроме того, надзорное ведомство обеспечило взаимодействие со всеми профильными органами для оперативного оказания медицинской и другой помощи.