В Ростовской области при атаке БПЛА погибли три человека и девять пострадали

Украинские беспилотники ночью нанесли удар по гражданской инфраструктуре Ростовской области. В результате атаки на порт в Ростове-на-Дону загорелось грузовое судно — погибли два члена экипажа, трое получили травмы. В соседнем Батайске пострадали шесть человек, еще один погиб. В момент удара БПЛА в одном из домов находилась семья с маленьким ребенком. Подробности — в материале «Газеты.Ru».