Лидеры стран НАТО используют риторику о возможном конфликте с Россией не столько для подготовки к реальному противостоянию, сколько для извлечения выгоды и удержания власти, заявил член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов. По его словам, разговоры о войне в 2029 или 2030 году — часть продолжающейся второй год «милитаризации и военной истерии», которая служит инструментом для финансовых спекуляций и сохранения политических кресел.