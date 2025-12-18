Одни политики оправдывают сохранение власти близостью «трудных времён», другие размещают выгодные заказы на аффилированных предприятиях, третьи зарабатывают на спекуляциях вокруг темы конфликта. Эксперт отметил, что Россия обладает всеми необходимыми ресурсами для успешного отражения любой возможной агрессии, однако угроз от неё не исходит.
«То есть они во многом наживаются на той истерии, которую сами же и подогревают, но от России такая угроза не исходила, не исходит, и мы не собираемся этого делать», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.
Напомним, ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов на итоговой коллегии военного ведомства заявил, что представители НАТО вынашивают планы о военном противостоянии с Россией в период до 2030 года, наметив к этому сроку завершение подготовки. Кроме того, политик рассказал о возможном росте бюджета НАТО более чем в 1,5 раза.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.