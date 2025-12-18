Разъярённые группировки ВСУ пытаются прорываться к своим из «‎котла» под Северском

«Объективная картина (Под Северском) такова: разъярённые и деморализованные группы ВСУ, нарушено снабжение, (украинские бойцы) пытаются как-то просочиться, выйти к своим», — отметил российский военнослужащий.
Офицер также отметил, что у противника полностью нарушена наземная логистика от северной части города в направлении Славянска, что лишает окружённые группы возможности получать подкрепление и снабжение. Это, по его словам, усугубляет их положение и деморализует личный состав.
Ранее Life.ru рассказывал, что российская армия отрезала все пути отхода для оставшихся в Северске формирований ВСУ. Теперь украинские боевики могут выходить оттуда только маленькими группами. Командование велит им удерживать город до последнего, но солдаты всё равно пытаются сбежать.
Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.1.