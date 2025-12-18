Бельгия потребовала «неограниченных» гарантий из-за российских активов

Бельгия требует от Евросоюза «неограниченных» финансовых гарантий на случай, если ей придётся компенсировать убытки, связанные с использованием замороженных российских активов. Об этом сообщает издание EUObserver.
По данным издания, Бельгия, на чьей территории заблокировано около 193 миллиардов евро российских активов, опасается, что возможные судебные иски Москвы превысят эту сумму. В связи с этим Брюссель хочет получить от других стран ЕС полное покрытие всех потенциальных рисков.
При этом в Еврокомиссии заявили, что риски могут быть смягчены «механизмами солидарности». По мнению дипломатов, более реалистичным вариантом является создание ограниченного пакета добровольных гарантий. Это позволит таким скептически настроенным странам, как Венгрия и Словакия, отказаться от участия.
Кроме того, Бельгия настаивает, чтобы аналогичные меры по использованию активов приняли и ключевые союзники вне ЕС: США, Великобритания, Канада, Япония, Норвегия и Швейцария. Цель — снизить давление на Брюссель как на основного финансового посредника.
Ранее Politico писала, что требование Бельгии о создании дополнительного резерва стало одним из главных препятствий для быстрого согласования плана по кредиту для Украины.
