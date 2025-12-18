Хабаровский депутат возглавил комитет молодых законодателей при Совфеде РФ

Депутат Законодательной Думы Хабаровского края Александр Федчишин избран председателем комитета по спорту и молодёжной политике Палаты молодых законодателей при Совете Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Заседание Палаты прошло в Москве. Хабаровский край представляли депутаты Александр Федчишин и Дмитрий Кабузенко из Хабаровской городской Думы. Участники обсудили десятки инициатив по социально-экономическому развитию, поддержке молодёжи, цифровизации и сохранению исторической памяти, включая защиту от фальсификации фактов геноцида. Особое внимание уделили кадровым вопросам.
По итогам голосования Александр Федчишин возглавил профильный комитет, отвечающий за развитие спорта и молодёжной политики на федеральном уровне.
«Это большая ответственность, ведь наши инициативы могут затронуть жителей всех регионов России. Сегодня перед нами стоят две ключевые задачи: наладить качественную коммуникацию между регионами и федеральным центром и активнее привлекать молодёжь к законотворчеству. У нас в крае уже есть успешные примеры такой работы, уверен, этот опыт будет полезен и на федеральном уровне», — отметил Александр Федчишин.
Избрание представителя Хабаровского края на руководящую должность в Палате молодых законодателей подчёркивает активную позицию региона в федеральном законотворчестве и укреплении молодёжной политики.