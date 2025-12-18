Хабаровский депутат возглавил комитет молодых законодателей при Совфеде РФ

«Это большая ответственность, ведь наши инициативы могут затронуть жителей всех регионов России. Сегодня перед нами стоят две ключевые задачи: наладить качественную коммуникацию между регионами и федеральным центром и активнее привлекать молодёжь к законотворчеству. У нас в крае уже есть успешные примеры такой работы, уверен, этот опыт будет полезен и на федеральном уровне», — отметил Александр Федчишин.