Эксперты раскрыли, что ждет Венесуэлу после введения блокады США

Обстрение отношений США и Венесуэлы
В соцсети Truth Social Трамп уточнил, что правительство Венесуэлы зарабатывает с помощью нарушений закона и использует полученные доходы. Он добавил, что США не намерено сокращать свое военное присутствие в зоне Карибского бассейна. В заключение президент заявил об усилении давления на Каракас до тех пор, пока власти республики не вернут «всю нефть, землю и другие экономические активы», которые ранее принадлежали американским инвесторам, но перешли в собственность государства, пишут «Ведомости».
Дональд Трамп не вспомнил, что основной этап национализации нефтяной промышленности в республике пришелся на период с 1970 по 1976 год, задолго до прихода к власти левого президента Уго Чавеса, но обвинил действующий венесуэльский режим в краже активов и присвоил ему статус иностранной террористической организации. Американский президент заверил, что США не позволят преступникам и террористам грабить, угрожать и причинять вред стране.
Трамп не сообщил, какие конкретно меры будут приниматься к тем, кто нарушил блокаду. Сейчас за соблюдением режима изоляции в Карибском море следят 11 кораблей ВМС США, в том числе атомная подводная лодка и авианосец «Джеральд Форж». Всего к дежурству в регионе привлечено около 16 тысяч военнослужащих.
Президент Венесуэлы отреагировал на угрозу Трампа. Николас Мадуро обвинил Белый дом в нарушении международного законодательства, принципа свободной торговли и назвал угрозы американского коллеги «безрассудными», но серьезными. Он уточнил, что президент США считает, что ресурсы республики принадлежат ему, и намерен присвоить их с помощью военно-морской блокады.
Венесуэла считается одним из крупнейших обладателей нефти, ее запасы превышают 303 млрд барр, что почти в четыре раза больше запасов России. До обострения отношений с США Каракас ежедневно добывал около 1 млн барр, которые поставлял в другие страны и перерабатывал для реализации на внутреннем рынке. В отношении нефтяного сектора Венесуэлы США ввели санкции еще в 2019 году. Тогда республика начала использовать для поставок нефти покупателям теневой флот. В декабре 2025 года американские военные блокировали один из грузовых кораблей с нефтью у побережья республики, что почти парализовало поставки.
Мнения экспертов о развитии ситуации
По словам редактора журнала «Латинская Америка» Виктора Хейфеца, присвоение Трампом властям Венесуэлы статуса иностранной террористической организации означает, что все государственные институты Вашингтон считает террористическими структурами. Эксперт объяснил, что это значит, что любые финансовые операции с Каракасом будут являться спонсорством терроризма.
«По этой логике к террористической организации, например, относится венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA, имеющая представительство и в России», — уточнил Хейфец.
Эксперт отметил, что сейчас в блокаде в акватории Венесуэлы находятся только подсанкционные танкеры и корабли. Он подчеркнул, что даже частичное ограничение судоходства приводит к значительным потерям доходов республики от экспорта нефти. Теперь Каракасу придется охранять танкеры на маршрутах, привлекая военные суда, что приведет к увеличению цены на энергоносители. Еще один вариант — поиск новых перевалочных пунктов. Недостатки такого решения — подсанкционные танкеры могут быть захвачены американскими военными.
Собеседник «Ведомостей» добавил, что морская блокада, которую ввели США, может привести к началу военной наземной операции. Он уточнил, что высказывание Трампа о захваченных землях и активах, которые требуется вернуть, можно расценивать как территориальные претензии США к Венесуэле.
Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин считает, что Китай, как основной покупатель венесуэльской нефти, не будет вмешиваться в конфликт Венесуэлы и США. По его мнению, Пекин ограничится только заявлениями. В итоге Россия, как поставщик нефти, увеличит свою значимость для Китая. Эксперт напомнил, что и в прошлых кризисах КНР занимала позицию наблюдателя, в то время как Россия помогала правительству республики активными действиями.