Эксперты раскрыли, что ждет Венесуэлу после введения блокады США

Венесуэла считается одним из крупнейших обладателей нефти, ее запасы превышают 303 млрд барр, что почти в четыре раза больше запасов России. До обострения отношений с США Каракас ежедневно добывал около 1 млн барр, которые поставлял в другие страны и перерабатывал для реализации на внутреннем рынке. В отношении нефтяного сектора Венесуэлы США ввели санкции еще в 2019 году. Тогда республика начала использовать для поставок нефти покупателям теневой флот. В декабре 2025 года американские военные блокировали один из грузовых кораблей с нефтью у побережья республики, что почти парализовало поставки.