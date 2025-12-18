Фон дер Ляйен: никто не уйдет с саммита ЕС, пока не решен вопрос финансирования Украины

Де Вевер утром выступил в парламенте Бельгии, подтвердив свои возражения против экспроприации активов РФ. Он подчеркнул, что не видел еще ни одного плана «репарационного кредита», на который бы Бельгия могла согласиться. Премьер подчеркнул, что Бельгии нужны «письменные юридические гарантии от всех стран ЕС», которые «бы покрывали все возможные финансовые риски страны». «Мы не можем проявить гибкость в вопросе монетарных гарантий», — сказал он.