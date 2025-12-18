Фон дер Ляйен: никто не уйдет с саммита ЕС, пока не решен вопрос финансирования Украины

«Украине на следующие два года необходимы €137 млрд финансирования, — сказала она. — Я полностью разделяю позицию главы Евросовета, что решение должно быть принято сегодня, и мы не уйдем, пока его не примем».
«Мы будем обсуждать две опции — финансирование Украины из бюджета ЕС, под который будет использован общеевропейский заем, либо “репарационный кредит”, основанный на активах России», — сказала она.
«Я полностью поддерживаю озабоченности Бельгии. Страны ЕС должны разделить все риски, если мы примем решение о “репарационном кредите”, — сказала она. Фон дер Ляйен также поблагодарила премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера, который уже третий месяц блокирует попытки Еврокомиссии забрать российские активы, “за его активную позицию в этой дискуссии”.
Бельгия против.
Де Вевер утром выступил в парламенте Бельгии, подтвердив свои возражения против экспроприации активов РФ. Он подчеркнул, что не видел еще ни одного плана «репарационного кредита», на который бы Бельгия могла согласиться. Премьер подчеркнул, что Бельгии нужны «письменные юридические гарантии от всех стран ЕС», которые «бы покрывали все возможные финансовые риски страны». «Мы не можем проявить гибкость в вопросе монетарных гарантий», — сказал он.
Премьер-министр указал, что гарантии не должны ограничиваться никакой конкретной суммой, а нужно, чтобы они покрывали любые риски Бельгии, которые непредсказуемы, поскольку экспроприация активов — беспрецедентный шаг.
В то же время Де Вевер подчеркнул, что Бельгия «полностью привержена поддержке Украины» и активно работает над этим с ЕС, НАТО и «коалицией желающих». Он подчеркнул, что Бельгия поддерживает бессрочную заморозку активов РФ и использование доходов от их реинвестирования для финансирования Украины. Ранее он неоднократно заявлял, что никогда не поддержит возвращение активов России.
Ответ России
Президент России Владимир Путин отмечал, что обсуждаемая в Европе конфискация российских активов была бы актом воровства. Как заявил ТАСС министр юстиции России Константин Чуйченко, руководству страны уже представлены варианты ответа на возможное изъятие российских активов странами Запада. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не оставит подобные действия без ответа.