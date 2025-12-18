FT узнала, чего опасаются в ЕС в ответ на заморозку активов России

Премьер Бельгии Барт де Вевер предупредил, что использование находящихся в Euroclear средств может иметь «вредные последствия» для страны и всего блока. В связи с этим Бельгия выступает против предоставления Украине кредита в размере €90 млрд, обеспеченного замороженными российскими активами. По данным источников FT, Бельгия требует «неограниченных гарантий» на случай ответных мер Москвы, но другие европейские страны считают, что предоставить их невозможно.