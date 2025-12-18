Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Законопроект о запрете на склонение к абортам приняли в окончательном чтении в Приангарье

Законопроект, предусматривающий запрет на склонение к искусственному прерыванию беременности, приняли во втором и окончательном чтении на 31-ой сессии Законодательного Собрания Иркутской области. Комитет по здравоохранению и социальной защите под руководством Артёма Лобкова рекомендовал его к принятию.

Источник: ТК Город

Документ предварительно рассмотрели на заседании профильного комитета совместно с представителями общественности и научного сообщества. Также участие в обсуждениях принимал министр здравоохранения региона Андрей Модестов.

Напомним, проект закона запрещает склонение женщины к искусственному прерыванию беременности путём угроз, уговоров, предложений, подкупа или обмана со стороны лиц, от которых она находится в служебной зависимости. Общественные деятели, депутаты областного парламента и представители научного сообщества поддержали законодательную инициативу и выразили уверенность, что документ будет работать, в том числе как профилактический механизм.

На заседании 31-ой сессии Заксобрания Артём Лобков сообщил, что в рамках второго чтения поправки не поступили. Законопроект был принят и направлен губернатору Иркутской области для подписания и обнародования.