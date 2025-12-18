Законопроект о запрете на склонение к абортам приняли в окончательном чтении в Приангарье

Документ предварительно рассмотрели на заседании профильного комитета совместно с представителями общественности и научного сообщества. Также участие в обсуждениях принимал министр здравоохранения региона Андрей Модестов.
Напомним, проект закона запрещает склонение женщины к искусственному прерыванию беременности путём угроз, уговоров, предложений, подкупа или обмана со стороны лиц, от которых она находится в служебной зависимости. Общественные деятели, депутаты областного парламента и представители научного сообщества поддержали законодательную инициативу и выразили уверенность, что документ будет работать, в том числе как профилактический механизм.
На заседании 31-ой сессии Заксобрания Артём Лобков сообщил, что в рамках второго чтения поправки не поступили. Законопроект был принят и направлен губернатору Иркутской области для подписания и обнародования.