Законопроект о запрете на склонение к абортам приняли в окончательном чтении в Приангарье

Напомним, проект закона запрещает склонение женщины к искусственному прерыванию беременности путём угроз, уговоров, предложений, подкупа или обмана со стороны лиц, от которых она находится в служебной зависимости. Общественные деятели, депутаты областного парламента и представители научного сообщества поддержали законодательную инициативу и выразили уверенность, что документ будет работать, в том числе как профилактический механизм.