В Иркутской области вынесен приговор экс-министру имущественных отношений

Стоит отметить, что это не первое уголовное дело, в котором фигурирует экс-министр. В 2021 году фигурантка дела, будучи главой Минимущества региона, знала об очереди из детей-сирот (всего к обеспечению жилыми помещениями подлежало 15,1 тысячи человек), имела достаточно денег на земельные ресурсы для обеспечения жильем детей-сирот, однако не выполнила свои должностные обязанности по формированию специализированного жилищного фонда Иркутской области. В результате были нарушены права детей-сирот, которые своевременно не получили жилье до конца 2021 года.