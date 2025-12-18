В Иркутской области вынесен приговор экс-министру имущественных отношений

IrkutskMedia, 18 декабря. Кировский районный суд Иркутска вынес приговор бывшему министру имущественных отношений Иркутской области за злостное неисполнение судебных решений. Экс-чиновница признана виновной в том, что, находясь при исполнении должностных обязанностей, не обеспечила предоставление жилья детям-сиротам, несмотря на вступившие в силу решения суда и наличие бюджетных средств, сообщают пресс-службы СУ СКР по Иркутской области и прокуратуры региона.
Суд установил, что Марина Быргазова умышленно не исполнила 13 судебных решений, обязывавших предоставить жильё гражданам из числа детей-сирот на территории Иркутской области. Обладая полномочиями представителя власти и располагая финансовыми возможностями, она не приняла необходимых мер для реализации этих решений, в результате чего были нарушены конституционные права граждан на жилище, гарантированные ст. 40 Конституции РФ.
Расследование уголовного дела вел второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области. В ходе следствия проведён комплекс следственно-оперативных мероприятий, включая обыски и осмотры, а также детально проанализированы документы министерства, связанные с очередностью детей-сирот и обеспечением их жильём. Общий объём уголовного дела составил 50 томов.
На основании представленных доказательств суд признал подсудимую виновной по 13 эпизодам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 315 УК РФ (Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта), и назначил наказание в виде лишения права занимать определённые должности.
Напомним, что в феврале 2024 года ею утверждены заключения приемочной комиссии по приемке предназначенных для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений, которые не отвечают требованиям благоустроенности. В последующем эти жилые помещения переданы детям данной категории по договорам найма.
Стоит отметить, что это не первое уголовное дело, в котором фигурирует экс-министр. В 2021 году фигурантка дела, будучи главой Минимущества региона, знала об очереди из детей-сирот (всего к обеспечению жилыми помещениями подлежало 15,1 тысячи человек), имела достаточно денег на земельные ресурсы для обеспечения жильем детей-сирот, однако не выполнила свои должностные обязанности по формированию специализированного жилищного фонда Иркутской области. В результате были нарушены права детей-сирот, которые своевременно не получили жилье до конца 2021 года.
Марина Быргазова не освоила лимиты бюджетных обязательств в 167 млн рублей, выделенные на формирование и управление специализированным жилищным фондом Иркутской области для детей-сирот в целях приобретения не менее 41 жилого помещения.