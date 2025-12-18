Ричмонд
Axios: США расскажут РФ о результатах консультаций с Украиной в Берлине

На встрече в Майами американская делегация намерена довести до России предварительные итоги консультаций между Вашингтоном и Киевом. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В публикации говорится, что США намерены убедить российское руководство принять обновленный план по урегулированию украинского конфликта.

Переговоры, как ожидается, пройдут при участии спецпредставителя президента России, руководителя РФПИ Кирилла Дмитриева. Американскую сторону представят президентский спецпосланник Стив Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер, пишут «Ведомости».

По информации Axios, помимо российских и американских представителей, в Майами на этой неделе прибудет украинская делегация во главе с Рустемом Умеровым. Однако, как передают источники, встреча в трехстороннем формате не входит в планы сторон.

Ранее Politico сообщало, что переговоры по Украине между Россией и США запланированы на 20—21 декабря в Майами.

Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
