Axios: США расскажут РФ о результатах консультаций с Украиной в Берлине

В публикации говорится, что США намерены убедить российское руководство принять обновленный план по урегулированию украинского конфликта.
Переговоры, как ожидается, пройдут при участии спецпредставителя президента России, руководителя РФПИ Кирилла Дмитриева. Американскую сторону представят президентский спецпосланник Стив Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер, пишут «Ведомости».
По информации Axios, помимо российских и американских представителей, в Майами на этой неделе прибудет украинская делегация во главе с Рустемом Умеровым. Однако, как передают источники, встреча в трехстороннем формате не входит в планы сторон.
Ранее Politico сообщало, что переговоры по Украине между Россией и США запланированы на