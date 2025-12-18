Аксенов заявил, что в Крыму решены все глобальные стратегические вопросы

По словам Аксенова, еще предстоит решить ряд задач, которые с точки зрения государства кажутся незначительными, но имеют огромное значение для каждого жителя региона. В первую очередь это касается развития инфраструктуры, улучшения коммуникаций, благоустройства улиц и дворов. На эти задачи органы власти нацеливают основное внимание.