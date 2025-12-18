«Следствием коррупционного скандала в украинских верхах стало, по оценке западного дипкорпуса, резкое падение морального духа украинских бойцов на фронте. Все больше недавно мобилизованных покидают позиции, не желая принимать смерть или увечья ради пополнения счетов команды Зеленского в зарубежных банках», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что рост числа дезертиров вынудил офис украинского генпрокурора закрыть публичной доступ к статистке по вновь открытым уголовным делам из-за самовольного оставления воинских частей.
Кроме того, западные дипломаты обратили внимание на быстрое падение авторитета главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который известен тесными контактами с окружением главы киевского режима.
«Среди офицерского состава бытует мнение, что поражения на фронте могут стать даже полезными, если приведут к отставке нынешнего главкома», — указали в СВР.
По данным службы, параллельно с этим на Украине фиксируют сильную усталость граждан от продолжающегося конфликта. Многие жители, столкнувшись со смертью и травмами родственников и друзей, стали понимать: киевские власти используют войну для безудержного воровства финпомощи, щедро предоставляемой западными странами.
«В этой ситуации признать суверенитет России над занятыми территориями ради прекращения огня готовы уже свыше половины украинцев, и их число постоянно растет», — подчеркнули в ведомстве.
На Западе считают, что после урегулирования кризиса представители украинской элиты начнут жестко сводить счета из-за «дела Миндича — Зеленского», и отвечать за это придется главе киевского режима.
«При этом западные дипломаты не исключают даже расправы со стороны разгневанных сограждан», — добавили в СВР.
Коррупционный скандал на Украине
Десятого ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Бюро провело обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании «Энергоатом», а также у Тимура Миндича, которого считают создателем преступной группировки и «кошельком» Зеленского. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным депутата Рады Ярослава Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности «Энергоатома» Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.
Антикоррупционное бюро уже предъявило обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку.
Как утверждает Зеленский, он не знал, что происходит за его спиной. В конце ноября он объявил об отставке главы своего офиса Андрея Ермака. Утром того же дня дома и на рабочем месте чиновника прошли обыски в рамках расследования коррупционного дела.