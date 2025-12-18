Рустам Минниханов исполнил детские мечты в рамках акции «Елка желаний»

Акция «Елка желаний» проводится в России ежегодно с 2017 года и охватывает детей с ограниченными возможностями здоровья, сирот, детей из малообеспеченных семей, детей военнослужащих и мобилизованных, а также детей, проживающих в зонах конфликтов на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, а также в некоторых российских регионах, пострадавших от обстрелов.