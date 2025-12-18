Тирасполь предложил Кишиневу совместно бороться с наркотрафиком

«Настало время всё-таки здраво осмыслить ситуацию и сделать какой-то шаг к взаимодействию правоохранительных систем», — сказал он.
Делегацию ОБСЕ на встрече в Тирасполе возглавила исполняющая обязанности руководителя миссии в Молдове Изабела Хартманн.
Красносельский напомнил об инцидентах с контрабандой через Молдову оружия и наркотических средств. Он сообщил, что только в течение текущего года при пересечении границы между Молдовой и Приднестровьем было предотвращено 16 попыток провоза синтетических наркотиков.
Собеседники также акцентировали внимание на отсутствии с 2019 года официальных переговоров в формате Постоянного совещания. Была отмечена значимость формата «5+2» как доказавшего свою эффективность.
️Среди вопросов, которые обсудили участники встречи, — необходимость наладить контактные механизмы правоохранительных органов двух берегов Днестра.