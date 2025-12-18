Ричмонд
Тирасполь предложил Кишиневу совместно бороться с наркотрафиком

КИШИНЕВ, 18 дек — Sputnik. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский на встрече с делегацией Миссии ОБСЕ в Молдове предложил организовать правоохранителям Тирасполя и Кишинева совместную борьбу с наркотрафиком.

Источник: Sputnik.md

«Настало время всё-таки здраво осмыслить ситуацию и сделать какой-то шаг к взаимодействию правоохранительных систем», — сказал он.

Делегацию ОБСЕ на встрече в Тирасполе возглавила исполняющая обязанности руководителя миссии в Молдове Изабела Хартманн.

Красносельский напомнил об инцидентах с контрабандой через Молдову оружия и наркотических средств. Он сообщил, что только в течение текущего года при пересечении границы между Молдовой и Приднестровьем было предотвращено 16 попыток провоза синтетических наркотиков.

Собеседники также акцентировали внимание на отсутствии с 2019 года официальных переговоров в формате Постоянного совещания. Была отмечена значимость формата «5+2» как доказавшего свою эффективность.

️Среди вопросов, которые обсудили участники встречи, — необходимость наладить контактные механизмы правоохранительных органов двух берегов Днестра.

