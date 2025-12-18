Китай обозначил позицию в конфликте США и Венесуэлы

Содержание беседы опубликовал МИД КНР. В беседе с Хилем Ван И подчеркнул, что Китай выражает несогласие со всеми формами односторонних действий и политики запугивания. Министр отметил, что его страна поддерживает все государства в защите их суверенитета и национального достоинства, пишет «Интерфакс».
Ван И уточнил, что Китай и Венесуэла продолжают стратегическое партнерство и отношения между странами характеризуются доверием и поддержкой. Министр выразил уверенность, что в мире поддерживают позицию Боливарианской республики. В ответ Хиль заявил, что Венесуэла намерена защищать суверенитет и независимость своей страны.
Разговор Ван И и Ивана Хиля произошел на фоне обострения конфликта Венесуэлы и США. Дональд Трамп заявил о введении блокады в Карибском море в отношении подсанкционных танкеров, перевозящих венесуэльскую нефть. Американский лидер добавил, что Штаты не сократят военное присутствие в Карибском бассейне, и потребовал от руководства республики вернуть права на нефть, которую якобы ранее отобрали.