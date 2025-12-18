Ричмонд
Китай обозначил позицию в конфликте США и Венесуэлы

КНР против политики запугивания и считает, что Венесуэла вправе вести торговлю с другими странами. Об этом министр иностранных дел Китая Ван И заявил в ходе телефонных переговоров с венесуэльским коллегой Иваном Хилем, сообщает «Интерфакс».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Содержание беседы опубликовал МИД КНР. В беседе с Хилем Ван И подчеркнул, что Китай выражает несогласие со всеми формами односторонних действий и политики запугивания. Министр отметил, что его страна поддерживает все государства в защите их суверенитета и национального достоинства, пишет «Интерфакс».

«Венесуэла имеет право самостоятельно развивать взаимовыгодное сотрудничество с другими государствами», — добавил главы МИД Китая.

Ван И уточнил, что Китай и Венесуэла продолжают стратегическое партнерство и отношения между странами характеризуются доверием и поддержкой. Министр выразил уверенность, что в мире поддерживают позицию Боливарианской республики. В ответ Хиль заявил, что Венесуэла намерена защищать суверенитет и независимость своей страны.

Разговор Ван И и Ивана Хиля произошел на фоне обострения конфликта Венесуэлы и США. Дональд Трамп заявил о введении блокады в Карибском море в отношении подсанкционных танкеров, перевозящих венесуэльскую нефть. Американский лидер добавил, что Штаты не сократят военное присутствие в Карибском бассейне, и потребовал от руководства республики вернуть права на нефть, которую якобы ранее отобрали.

