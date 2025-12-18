Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что делает Лукашенко до начала ВНС, и когда начнется Послание президента 18 декабря

Что делает Лукашенко перед ВНС, и когда начнется Послание президента 18 декабря.

Источник: Комсомольская правда

В телеграм-канале «Пул Первого» сообщили, что делает президент Беларуси Александр Лукашенко перед Всебелорусским народным собранием, и когда начнется Послание президента 18 декабря 2025 года.

Так, глава Беларуси в 16.00 озвучит Послание белорусскому народу и парламенту.

«Пул в курсе — работа над финальной версией документа продолжается и в эти минуты», — уточнили в телеграм-канале.

И отметили, что план работы и на 18, и на 19 декабря внушительный. В частности, в первый день работы центральным станет послание президента Беларуси, которое белорусы смогут посмотреть и послушать в прямом эфире на государственных телеканалах и онлайн.

Во второй день на повестке окажется главный документ пятилетки — Программа социально-экономического развития Беларуси 2026 — 2030 годы. С докладом выступит премьер-министр Александр Турчин. Приоритетами программы определенным оборона, человек, семья, технологии, качество жизни, регионы. Вместе с тем будут рассматриваться кадровый и организационные вопросы Всебелорусского народного собрания.

В телеграм-канале отметили, что белорусы смогут задать вопросы Александру Лукашенко.

Тем временем ГАИ сказала об ограничениях движения в центре Минска 18 и 19 декабря.

Ранее Александр Лукашенко предостерег Всебелорусское народное собрание от конфликта с президентом.

Кроме того, группы по борьбе с дронами появятся Минске в дни ВНС 18 и 19 декабря.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше