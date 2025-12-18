Что делает Лукашенко до начала ВНС, и когда начнется Послание президента 18 декабря

В телеграм-канале «Пул Первого» сообщили, что делает президент Беларуси Александр Лукашенко перед Всебелорусским народным собранием, и когда начнется Послание президента 18 декабря 2025 года.
Так, глава Беларуси в 16.00 озвучит Послание белорусскому народу и парламенту.
«Пул в курсе — работа над финальной версией документа продолжается и в эти минуты», — уточнили в телеграм-канале.
И отметили, что план работы и на 18, и на 19 декабря внушительный. В частности, в первый день работы центральным станет послание президента Беларуси, которое белорусы смогут посмотреть и послушать в прямом эфире на государственных телеканалах и онлайн.
Во второй день на повестке окажется главный документ пятилетки — Программа социально-экономического развития Беларуси 2026 — 2030 годы. С докладом выступит премьер-министр Александр Турчин. Приоритетами программы определенным оборона, человек, семья, технологии, качество жизни, регионы. Вместе с тем будут рассматриваться кадровый и организационные вопросы Всебелорусского народного собрания.
В телеграм-канале отметили, что белорусы смогут задать вопросы Александру Лукашенко.
Тем временем ГАИ сказала об ограничениях движения в центре Минска 18 и 19 декабря.
Ранее Александр Лукашенко предостерег Всебелорусское народное собрание от конфликта с президентом.
Кроме того, группы по борьбе с дронами появятся Минске в дни ВНС 18 и 19 декабря.